2019-09-12T12:33:15+03:00
Политика

Ряд депутатов Тульской областной Думы сложили свои полномочия

12 сентября состоялось 68 (экстренное) заседание Тульской областной Думы 6 созыва
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Фото: Тульская областная ДумаФото: Тульская областная Дума
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Ряд депутатов Тульской областной Думы сложили свои полномочия. Об этом стало известно на экстренном заседании Тульской областной Думы 6 созыва.

Досрочно прекратили полномочия - Ольга Зайцева, Ольга Слюсарева, Владимир Абакумов, Надежда Козьякова и Алексей Лебедев. Причиной послужило избрание их депутатами в городской представительный орган.

Кроме того, на заседании большинством голосов депутаты поддержали предложения инициативной группы. Свою деятельность в Тульской областной Думе на профессиональной постоянной основе смогут вести не больше 13 человек. Также в перечне государственных должностей региона появится должность заместителя председателя комитета Тульской областной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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