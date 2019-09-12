Ряд депутатов Тульской областной Думы сложили свои полномочия
Ряд депутатов Тульской областной Думы сложили свои полномочия. Об этом стало известно на экстренном заседании Тульской областной Думы 6 созыва.
Досрочно прекратили полномочия - Ольга Зайцева, Ольга Слюсарева, Владимир Абакумов, Надежда Козьякова и Алексей Лебедев. Причиной послужило избрание их депутатами в городской представительный орган.
Кроме того, на заседании большинством голосов депутаты поддержали предложения инициативной группы. Свою деятельность в Тульской областной Думе на профессиональной постоянной основе смогут вести не больше 13 человек. Также в перечне государственных должностей региона появится должность заместителя председателя комитета Тульской областной Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU