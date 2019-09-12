13-14 сентября волейбольная «Тулица» сыграет с клубом Суперлиги

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-12T11:28:59+03:00

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Волейбольный клуб «Тулица» сыграет с клубом Суперлиги, саратовским «Протоном». Товарищеские игры состоятся 13-14 сентября в Туле.

13 сентября: Манеж центрального стадиона «Арсенал». Начало матча в 18:00.

14 сентября: ДЮСШ «Игровые виды спорта». Жуковского, 5. Начало в 14:00.

Туляков приглашают поддержать команду на домашних играх. Вход свободный.

Отметим, что тренирует «Протон» туляк Юрий Маричев, мастер спорта международного класса, тренер женской сборной России (2013-2016). В 2005 году под его руководством мужская молодежная сборная выиграла чемпионат мира.

ИСТОЧНИК KP.RU