13-14 сентября волейбольная «Тулица» сыграет с клубом Суперлиги
Туляков приглашают поддержать команду на домашних играх
Фото: ВК «Тулица»
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Волейбольный клуб «Тулица» сыграет с клубом Суперлиги, саратовским «Протоном». Товарищеские игры состоятся 13-14 сентября в Туле.
13 сентября: Манеж центрального стадиона «Арсенал». Начало матча в 18:00.
14 сентября: ДЮСШ «Игровые виды спорта». Жуковского, 5. Начало в 14:00.
Туляков приглашают поддержать команду на домашних играх. Вход свободный.
Отметим, что тренирует «Протон» туляк Юрий Маричев, мастер спорта международного класса, тренер женской сборной России (2013-2016). В 2005 году под его руководством мужская молодежная сборная выиграла чемпионат мира.
ИСТОЧНИК KP.RU