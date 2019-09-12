СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-12T11:13:34+03:00

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Туляки могут выбрать «Народного участкового-2019». Стартовал первый этап конкурса МВД России.

Среди его победителей посетители сайта выберут лучшего участкового уполномоченного полиции региона.

По результатам второго тура лучший участковый примет участие во всероссийском этапе конкурса, который пройдет в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

Проголосовать за понравившегося участника можно на странице конкурса. Голосование завершится 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU