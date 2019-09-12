Жительница Тульской области угнала мотоцикл

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-12T10:36:14+03:00

Ей назначено 2 года лишения свободы в колонии общего режима

Изменить размер текста: A A

Суд вынес приговор 25-летней ранее судимой жительнице Ефремова. Она признана виновной по статье «Кража».

Женщина металлическим прутом повредила запорное устройство на воротах сарая потерпевшей. Из сарая она похитила мотоцикл УРАЛ М67. Затем она планировала его продать.

Суд признал женщину виновной и назначил 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU