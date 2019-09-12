13 сентября в Туле ограничат движения на ул. Пушкинской
Ограничение введут на время мероприятий, посвященных празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области
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13 сентября в Туле ограничат движения на ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф.Энгельса.
- с 06:00 до 14:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта;
- с 10:00 до 14:00 ограничено движение всех видов транспорта.
Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU