СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-12T10:27:17+03:00

Ограничение введут на время мероприятий, посвященных празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области

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13 сентября в Туле ограничат движения на ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф.Энгельса.

- с 06:00 до 14:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта;

- с 10:00 до 14:00 ограничено движение всех видов транспорта.

Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU