2019-09-12T10:48:49+03:00
Общество

Для ценителей живописи: тулякам расскажут, как отличить подлинник картины от копии

Лекция состоится накануне открытия выставки картин из Третьяковки в ТМИИ
Мария ВЛАСОВА
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Заведующая отделом живописи Государственной Третьяковской галереи, доктор искусствоведения Людмила МаркинаЗаведующая отделом живописи Государственной Третьяковской галереи, доктор искусствоведения Людмила Маркина
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12 сентября тулякам расскажут, как распознать подлинник, авторское повторение или прекрасно исполненную копию. Лекцию «Роскошь и обаяние портрета: оптика знатока» проведет заведующая отделом живописи Государственной Третьяковской галереи, доктор искусствоведения Людмила Маркина.

Людмила Маркина также расскажет действительно ли все из наследия великих живописцев раскрыто? Может ли подвергаться сомнению авторство полотен, считающихся на протяжении нескольких веков не иначе как подлинными шедеврами русского искусства?

Лекция состоится накануне открытия выставки «Живопись из Государственной Третьяковской галереи. Русский портрет XVIII — первой половины XIX века», которая откроется в Тульском музее изобразительных искусств 13 сентября.

Лекция пройдет на 3 этаже в лектории 2 кластера «Октава» 12 сентября, начало в 18:00. Вход свободный, необходима регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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