2019-09-12T09:21:25+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорела хозпостройка: есть пострадавший

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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12 сентября в Донском на ул. Школьной загорелась хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:57.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 43 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. Хозяйственная постройка выгорела внутри по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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