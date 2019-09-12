В Тульской области сгорела хозпостройка: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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12 сентября в Донском на ул. Школьной загорелась хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:57.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 43 минуты.
В результате происшествия пострадал человек. Хозяйственная постройка выгорела внутри по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU