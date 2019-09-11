В Туле открыли мемориал сотрудникам Росгвардии погибшим при исполнении
Около нового мемориала состоялось зажжение вечного огня
Фото: Правительство Тульской области
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В Туле открыли мемориал военнослужащим и сотрудникам, погибшим при выполнении воинского и служебного долга. Торжественная церемония состоялась 11 сентября.
Около нового мемориала состоялось зажжение вечного огня. Это почетное право было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Николаю Кульпову. Частичка огня была привезена с первого в СССР мемориала «Вечный огонь» в поселке Первомайский Щекинского района.
Собравшиеся возложили цветы к мемориалу.
ИСТОЧНИК KP.RU