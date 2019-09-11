СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-11T16:05:52+03:00

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На Московском шоссе в Туле обустроили новые остановки. Павильоны, а также светофоры с режимом вызывной фазы пешеходного сигнала размещены в районе дома № 72.

Ранее с просьбой обустроить дополнительные остановочные площадки на участке между остановками общественного транспорта «п. Горелки» и «Мемориал Защитникам неба Отечества» в администрацию города обратились жители ул. Горельской.

Кроме того, здесь обустроены заездные карманы, продолжается обустройство подходов к остановочным площадкам.

ИСТОЧНИК KP.RU