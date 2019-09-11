Мечтал накачаться: Житель Тульской области попался на контрабанде анаболиков

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-11T14:12:25+03:00

Ему грозит до 7 лет лишения свободы

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24-летний житель Ясногорска организовал пересылку на территорию Тульской области анаболических стероидов. Почтовые отправления приходили из стран ближнего зарубежья.

После получения он планировал использовать запрещенные препараты для наращивания мышечной массы. Сотрудники полиции обнаружили у него 20 таблеток сильнодействующего вещества «метандиенон».

При проведении обыска в квартире подозреваемого также нашли и изъяли 19 блистеров по 20 таблеток, предположительно анаболических стероидов.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU