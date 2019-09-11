Туляк стащил мобильник у посетителя кафе
В полиции возбуждено уголовное дело
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Туляк стащил мобильник у оставившего его без внимания посетителя кафе. Молодой человек, воспользовался чужой неосмотрительностью.
Подозреваемый незаметно забрал телефон и покинул заведение. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения. По ним удалось установить личность похителя. Затем правоохранители выяснили и его вероятное местонахождение.
23-летний безработный житель Тулы доставлен для разбирательства. В отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU