12 сентября южная часть Тулы останется без воды
12 сентября с 8:00 до окончания работ ожидается пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города.
А именно - южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр-т Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе Зеленстроя, в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.
Приостановят холодное водоснабжение до окончания работ в воинском городке Берники, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны.
Это связано с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на Масловско-Песоченском водозаборе (по замене стальной вставки Д700). По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU