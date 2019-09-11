12 сентября южная часть Тулы останется без воды

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-11T12:48:43+03:00

Это связано с ремонтом на Масловско-Песоченском водозаборе

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12 сентября с 8:00 до окончания работ ожидается пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города.

А именно - южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр-т Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе Зеленстроя, в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.

Приостановят холодное водоснабжение до окончания работ в воинском городке Берники, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны.

Это связано с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на Масловско-Песоченском водозаборе (по замене стальной вставки Д700). По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU