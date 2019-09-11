2019-09-11T12:48:43+03:00
Общество

12 сентября южная часть Тулы останется без воды

Это связано с ремонтом на Масловско-Песоченском водозаборе
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 сентября с 8:00 до окончания работ ожидается пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города.

А именно - южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр-т ЛенинаСтаниславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе Зеленстроя, в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.

Приостановят холодное водоснабжение до окончания работ в воинском городке Берники, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны.

Это связано с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на Масловско-Песоченском водозаборе (по замене стальной вставки Д700). По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мечтал накачаться: Житель Тульской области попался на контрабанде анаболиков
Туляк стащил мобильник у посетителя кафе
В Туле за сутки сгорели автомобили "Газель" и "Ивеко"
В Туле на ул. Немцова мужчина упал с 14 этажа высотки
В Тульской области получил срок экс-главный инженер "Ясной Поляны"
Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета
В Тульской области водитель «Мерседеса» въехал в «ГАЗ»: пострадали двое
На главную новогоднюю ель в Туле потратят 1 млн рублей
11 и 12 сентября в Туле ограничат движение транспорта
В Тульской области военнослужащие смонтировали шесть новых дорожных мостов
«Ростелеком» представил тульскому бизнесу сервисы кибербезопасности
Погода в Туле 11 сентября: переменная облачность и +26 градусов
Тула отпразднует завершение туристического сезона