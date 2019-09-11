В Туле на ул. Немцова мужчина упал с 14 этажа высотки
Он скончался на месте происшествия
Фото: Тула Жесть
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В Туле на ул. Немцова, 38А молодой мужчина разбился, упав с 14 этажа дома. По словам очевидцев, ЧП произошло поздним вечером 10 сентября.
По предварительным данным, 22-летний молодой человек приехал из Башкирии. В Туле работал вахтовым методом. Он снимал квартиру с двумя парнями.
Полученный молодым человеком травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU