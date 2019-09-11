В Туле на ул. Немцова мужчина упал с 14 этажа высотки

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-11T12:10:22+03:00

Он скончался на месте происшествия

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В Туле на ул. Немцова, 38А молодой мужчина разбился, упав с 14 этажа дома. По словам очевидцев, ЧП произошло поздним вечером 10 сентября.

По предварительным данным, 22-летний молодой человек приехал из Башкирии. В Туле работал вахтовым методом. Он снимал квартиру с двумя парнями.

Полученный молодым человеком травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU