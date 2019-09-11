2019-09-11T11:33:50+03:00
Общество

В Тульской области получил срок экс-главный инженер "Ясной Поляны"

Мужчине назначено 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима
Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес приговор 63-летнему бывшему главному инженеру музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Его признали виновным в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в 2015 году был заключен договор на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в музее-усадьбе.

В его рамках главный инженер осуществлял технический надзор и строительный контроль. В последующие 2 года на расчетные счета подрядчика были перечислены около 64 млн рублей. Однако на деле оборудование поставлено не было, песок фактически не использован.

- Вина фигуранта дела в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается в полном объеме совокупностью собранных по уголовному делу доказательств – протоколами допросов, обысков, выемки, заключениями экспертов, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Мужчине назначено 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ему также запретили занимать должности в госучреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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