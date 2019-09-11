В Тульской области водитель «Мерседеса» въехал в «ГАЗ»: пострадали двое
По предварительной информации, молодой человек не выбрал безопасную дистанцию
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10 сентября в 11.15 на 49 км дороги «Богородицк – Товарковский – Куркино» Куркинского района произошло ДТП.
23-летний молодой человек на автомобиле «Мерседес Бенц» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3307» под управлением 51-летнего мужчины.
По предварительной информации, первый водитель не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении машины.
В результате ДТП пострадали пассажир «ГАЗа», 39-летний мужчина, и пассажир «Мерседеса», 17-летний юноша.
Парень находился на переднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU