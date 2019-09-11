В Тульской области водитель «Мерседеса» въехал в «ГАЗ»: пострадали двое

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-11T11:10:16+03:00

По предварительной информации, молодой человек не выбрал безопасную дистанцию

Изменить размер текста: A A

10 сентября в 11.15 на 49 км дороги «Богородицк – Товарковский – Куркино» Куркинского района произошло ДТП.

23-летний молодой человек на автомобиле «Мерседес Бенц» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3307» под управлением 51-летнего мужчины.

По предварительной информации, первый водитель не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении машины.

В результате ДТП пострадали пассажир «ГАЗа», 39-летний мужчина, и пассажир «Мерседеса», 17-летний юноша.

Парень находился на переднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU