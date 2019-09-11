2019-09-11T11:03:04+03:00
Общество

На главную новогоднюю ель в Туле потратят 1 млн рублей

К монтажным работам приступят 20 ноября
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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На главную ель в Туле потратят 1 005 970 рублей. Эти средства предусмотрены в том числе на доставку дерева со склада на площадь Ленина, установку, украшение и разборку. Соответствующие сведения появились на портале госзакупок.

Новогодний символ будет высотой 30 метров. Ель украсят светодиодной гирляндой (2 310 м) и шарами (4 950 штук).

К монтажным работам приступят 20 ноября. Их проведут за неделю. Разборка конструкции запланирована с 20 января по 1 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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