На главную новогоднюю ель в Туле потратят 1 млн рублей
К монтажным работам приступят 20 ноября
Фото: Алексей ФОКИН
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На главную ель в Туле потратят 1 005 970 рублей. Эти средства предусмотрены в том числе на доставку дерева со склада на площадь Ленина, установку, украшение и разборку. Соответствующие сведения появились на портале госзакупок.
Новогодний символ будет высотой 30 метров. Ель украсят светодиодной гирляндой (2 310 м) и шарами (4 950 штук).
К монтажным работам приступят 20 ноября. Их проведут за неделю. Разборка конструкции запланирована с 20 января по 1 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU