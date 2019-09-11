11 и 12 сентября в Туле ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-11T09:53:59+03:00

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11 сентября в Туле ограничено движение транспорта в период проведения капремонта дорожного полотна по ул. Калинина, на участке от ул. Ложевой до ул. Шухова.

12 сентября меру введут по ул. Судейского. Здесь также будут ремонтировать дорожное полотно. Ограничение движение всех видов транспорта будет действовать с 08:00 до 23:00.

Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

11 сентября

№ 40К (Завод РТИ – д. Бежка) ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина –

ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе - д. Бежка

12 сентября

№ 11 (завод РТИ - пос. Октябрьский) ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Карпова

№ 58 (Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд))

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Карпова

ИСТОЧНИК KP.RU