2019-09-11T09:41:42+03:00
Общество

В Тульской области военнослужащие смонтировали шесть новых дорожных мостов

Они обеспечат круглогодичное транспортное сообщение десяткам населенных пунктов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Тульской области военнослужащие Министерства обороны РФ смонтировали шесть новых дорожных мостов. Они обеспечат круглогодичное транспортное сообщение десяткам населенных пунктов.

10 сентября завершили работы на последнем сооружении в Плавском районе. Переправа через р. Плава соединила п. Юрьевский, д. Юрьево и д. Волхонщино.

До этого дорожные мосты установили в Веневском районе – через р. Осетр у д. Андреевка и д. Махринка и через р. Алитовка в д. Сасово; в Куркинском районе – через р. Малевка у Казаковки, Заварыкино и Набережных Выселок; а также через р. Дон в д. Донские Озерки Куркинского района и р. Мокрая Табола у д. Красное в Кимовском районе.

Администрации муниципалитетов оборудуют подъездные пути. Полностью работы завершат до 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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