В Тульской области «ВАЗ» въехал в опору освещения: пострадали двое

СЕГОДНЯ 17:58 2019-09-10T17:59:46+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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9 сентября в 02.00 на 3 км дороги «Богородицк-Товарковский-Куркино» произошло ДТП. 18-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ-211440» врезался в опору освещения.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали молодой человек и его пассажир, 15-летний парень. С различными травмами они были госпитализированы. В момент ДТП подросток был пристегнут ремнем безопасности.

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU