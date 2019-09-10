В Туле пройдет театрализованное шествие в национальных костюмах

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-10T17:49:42+03:00

Оно состоится 13 сентября в 18:30

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13 сентября в Туле в рамках проведения международного фестиваля молодежных театров «GingerFest» совместно с моложежным театром-студией «МЮСЛИ» состоится заключительное пятничное театрализованное шествие в национальных костюмах.

На фестивале будут участвовать театральные группы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта и Туниса.

Мероприятие начнется в 18:30 и пройдет от туристско-информационного центра на улице Мосина до Крестовоздвиженской площади. Завершится шествие праздничным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU