СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-10T17:47:38+03:00

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14 сентября в Тульской области впервые пройдет фестиваль «Национальный квартал». В рамках мероприятия каждый желающий сможет окунуться в яркую палитру национальных культур: русской, армянской, татарской, молдавской, еврейской, немецкой, дагестанской, туркменской, узбекской и других.

Гости фестиваля смогут продегустировать национальные блюда. Например, азиатские лакомства, узбекскую выпечку, татарский чак-чак и т.д.

В этот день состоятся выступления творческих коллективов и отдельных исполнителей, которые исполнят народные песни, инструментальные композиции, фольклорные выступления, национальные танцы. Основную часть программы составят разнообразные мастер-классы и интерактивы.

ИСТОЧНИК KP.RU