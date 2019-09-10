СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-10T17:33:29+03:00

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В Туле на улице Металлистов открылся музей советской игрушки. В экспозиции представлены куклы, пупсы, мягкие игрушки, лошадки-качалки, кукольная посуда, елочные украшения и другие предметы разных размеров и возрастов.

Отметим, что музей советской игрушки есть и в Одоеве. Он носит название «В детство». Автор проекта – Сергей Кузнецов. В основу экспозиции легла коллекция Татьяны Кравец. В ней представлено около 500 игрушек советского периода, начиная с 50-х годов прошлого века.

ИСТОЧНИК KP.RU