В Тульской области пропала 42-летняя женщина

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-10T16:58:20+03:00

9 сентября она ушла из дом и больше не вернулась

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В Новомосковской районе в селе Богдановка 9 сентября 2019 года ушла из дома и не вернулась 42- летняя Лилия Александровна Сизова. С тех пор о местоположении женщины ничего не известно. К поискам подключился поисковй отряд «Лиза Алерт».

Основные приметы: рост 155 см, полное телосложение, черные волосы, короткая стрижка, голубые глаза.

Одета была в клетчатое платье и балетки.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Активисты отряда «Лизы Алерт» просят помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU