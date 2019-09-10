2019-09-10T16:58:20+03:00
Общество

В Тульской области пропала 42-летняя женщина

9 сентября она ушла из дом и больше не вернулась
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г. ТулаФото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г. Тула
Изменить размер текста:

В Новомосковской районе в селе Богдановка 9 сентября 2019 года ушла из дома и не вернулась 42- летняя Лилия Александровна Сизова. С тех пор о местоположении женщины ничего не известно. К поискам подключился поисковй отряд «Лиза Алерт».

Основные приметы: рост 155 см, полное телосложение, черные волосы, короткая стрижка, голубые глаза.

Одета была в клетчатое платье и балетки.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Активисты отряда «Лизы Алерт» просят помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тула отпразднует завершение туристического сезона
В Тульской области «ВАЗ» въехал в опору освещения: пострадали двое
В Туле пройдет театрализованное шествие в национальных костюмах
В Тульской области впервые пройдет фестиваль «Национальный квартал»
В Туле на улице Металлистов открылся музей советской игрушки
В Туле на территории храма Двенадцати Святых Апостолов произошел пожар
В Туле на Московском шоссе появились две остановки
В Туле на улице Октябрьской иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
В Туле самой молодой невестой стала 15-летняя девушка
В Туле молодой человек осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью
«Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промышленным предприятиям
Пострадавшие пассажиры микроавтобуса в ДТП в Тульской области могут получить страховые выплаты
В Туле прокуратура заблокировала доступ к 18 интернет-сайтам
Тульский филиал Россельхозбанка поздравил горожан с Днем города
В Туле обсудили вопрос о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону
В Туле в ДТП пострадали сразу пять машин
В Тульской области сохранится 4 класс пожароопасности
Тульские старшеклассники по желанию смогут сдать ГТО
Туляки жалуются на зловонный запах на улицах города