В Тульской области пропала 42-летняя женщина
9 сентября она ушла из дом и больше не вернулась
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г. Тула
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В Новомосковской районе в селе Богдановка 9 сентября 2019 года ушла из дома и не вернулась 42- летняя Лилия Александровна Сизова. С тех пор о местоположении женщины ничего не известно. К поискам подключился поисковй отряд «Лиза Алерт».
Основные приметы: рост 155 см, полное телосложение, черные волосы, короткая стрижка, голубые глаза.
Одета была в клетчатое платье и балетки.
Женщина нуждается в медицинской помощи. Активисты отряда «Лизы Алерт» просят помощи добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU