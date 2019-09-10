В Туле на территории храма Двенадцати Святых Апостолов произошел пожар
Храм огонь обошел, пострадало только здание мастерской
Фото: Архив "КП"
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В Туле на территории храма Двенадцати Святых Апостолов, находящегося на ул. Оборонной, произошел пожар. Постройка, в которой находилась мастерская, загорелась в ночь с 9 на 10 сентября. На место пожара незамедлительно прибыли пожарные расчеты.
К счастью,огонь на саму церковь не перекинулся, пострадало только здание мастерской размером 10 на 10 метров
ИСТОЧНИК KP.RU