В Туле на территории храма Двенадцати Святых Апостолов произошел пожар

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-10T16:56:29+03:00

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В Туле на территории храма Двенадцати Святых Апостолов, находящегося на ул. Оборонной, произошел пожар. Постройка, в которой находилась мастерская, загорелась в ночь с 9 на 10 сентября. На место пожара незамедлительно прибыли пожарные расчеты.

К счастью,огонь на саму церковь не перекинулся, пострадало только здание мастерской размером 10 на 10 метров

ИСТОЧНИК KP.RU