В Туле на Московском шоссе появились две остановки
Их установили по просьбе жителей
Фото: Архив "КП"
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В Туле на Московском шоссе в районе д. №№ 68 — 72 появились два остановочных павильона. Их установили по просьбе местных жителей.
Ранее на Московском шоссе в районе «Мемориал Защитникам неба Отечества» уже проводились подготовительные работы по организации дорожного движения на опасном участке.
Также на данном участке дороги обустроили регулируемый пешеходный переход.
ИСТОЧНИК KP.RU