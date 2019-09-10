2019-09-10T16:22:30+03:00
Общество

В Туле на Московском шоссе появились две остановки

Их установили по просьбе жителей
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле на Московском шоссе в районе д. №№ 68 — 72 появились два остановочных павильона. Их установили по просьбе местных жителей.

Ранее на Московском шоссе в районе «Мемориал Защитникам неба Отечества» уже проводились подготовительные работы по организации дорожного движения на опасном участке.

Также на данном участке дороги обустроили регулируемый пешеходный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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