В Туле молодой человек осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-10T15:44:25+03:00

Суд приговорил его к 2-м годам исправительной колонии и возмещению денежных средств за лечение потерпевшего

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25-летний житель краснодарского края осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни, молодой человек нанес потерпевшему удар в живот, причинив ему тем самым тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

С учетом всех собранных доказательств суд признал подозреваемого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии строгого режима.

Также обвиняемый обязан возместить в доход государства денежные средства в размене 50 тысяч рублей, которые были затрачены на оказание медицинской помощи потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU