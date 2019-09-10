2019-09-10T15:44:25+03:00
Происшествия

В Туле молодой человек осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью

Суд приговорил его к 2-м годам исправительной колонии и возмещению денежных средств за лечение потерпевшего
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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25-летний житель краснодарского края осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни, молодой человек нанес потерпевшему удар в живот, причинив ему тем самым тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

С учетом всех собранных доказательств суд признал подозреваемого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии строгого режима.

Также обвиняемый обязан возместить в доход государства денежные средства в размене 50 тысяч рублей, которые были затрачены на оказание медицинской помощи потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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