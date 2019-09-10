В Туле молодой человек осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью
25-летний житель краснодарского края осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
В состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни, молодой человек нанес потерпевшему удар в живот, причинив ему тем самым тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
С учетом всех собранных доказательств суд признал подозреваемого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии строгого режима.
Также обвиняемый обязан возместить в доход государства денежные средства в размене 50 тысяч рублей, которые были затрачены на оказание медицинской помощи потерпевшему.
ИСТОЧНИК KP.RU