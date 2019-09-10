В Туле прокуратура заблокировала доступ к 18 интернет-сайтам

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-10T15:45:02+03:00

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Прокуратурой Советкого района был проведен мониторинг сети «Интернет» в целях выявления и пресечения доступа граждан к запрешенному контенту.

В ходе проверки на территории РФ было выявлено 18 сайтов, владельцы которых продавали поддельные документы об образовании. В соответствии с Федеральным Законом распространение подобной информации влечет за собой административную или даже уголовную ответственность. За подделку, изготовление и сбыт официальных документов предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.

Решением суда доступ ко всем сайтам был заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU