В Туле прокуратура заблокировала доступ к 18 интернет-сайтам
На интернет-порталах осуществлялась продажа поддельных документов об образовании
Фото: Архив "КП"
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Прокуратурой Советкого района был проведен мониторинг сети «Интернет» в целях выявления и пресечения доступа граждан к запрешенному контенту.
В ходе проверки на территории РФ было выявлено 18 сайтов, владельцы которых продавали поддельные документы об образовании. В соответствии с Федеральным Законом распространение подобной информации влечет за собой административную или даже уголовную ответственность. За подделку, изготовление и сбыт официальных документов предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.
Решением суда доступ ко всем сайтам был заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU