В Туле обсудили вопрос о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-10T15:02:52+03:00

Почти все УК выполнили задачу по опрессовке МКД

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Вчера, 9 сентября, прошло совещание, в ходе которого вместе с управляющими компаниями обсудили готовность тульских домов к отопительному сезону. В совещании приняли участие управление по городскому хозяйству, управление по благоустройству, управление по административно-техническому надзору, ГЖИ Тульской области, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Одним из центральных вопросов являлся — подготовка к отопительному сезону многоквартирных домов. Почти все управляющие компании выполнили задачу по опрессовке МКД. Однако, некоторые коммунальные организации пока еще не сдали все соответствующие документы.

Также было отмечено, что управляющие компании со стороны администрации получат необходимую помощь для того, чтобы подготовка к сезону отопления прошла без сбоев.

ИСТОЧНИК KP.RU