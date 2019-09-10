В Тульской области сохранится 4 класс пожароопасности

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-10T14:29:06+03:00

Такое метеопредупреждение продлится вплоть до 12 сентября

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МЧС России по Тульской области снова предупреждает жителей региона о сохранении уровня пожароопасности. Спасатели призывают туляков соблюдать технику пожарной безопасности и меры предосторожности.

В связи с жаркой и сухой погодой 4 класс пожароопасности будет сохраняться вплоть до 12 сентября.

Отметим, что с начала месяца это уже не первое подобное метеопредупреждение от службы МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU