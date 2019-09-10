2019-09-10T14:21:24+03:00
Спорт

Тульские старшеклассники по желанию смогут сдать ГТО

Прием нормативов будет проводиться в течение двух дней
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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У тульских старшеклассников появилась возможность проверить свои силы и сдать нормативы ГТО. Испытания будут проводиться на протяжении двух дней — 14 и 15 сентября.

В субботу, 14 сентября, нормативы можно будет сдать на стадионе «Арсенал». Комплекс ГТО будет включать в себя: бег на 60 м, тест на гибкости, челночный бег 3×10м, прыжок в длину с места и бег на 2,3 км.

Тем, кто собирается сдавать нормативы, должны при себе иметь медицинскую справку, заявление/согласие, скриншот личного кабинета сайта ГТО, паспорт и удобную спортивную форму.

В воскресенье с 8:00 до 12:00 в здании бассейна на ул. Степанова, 44 школьники смогут проплыть дистанцию, выполнить зальные виды испытаний, а также пострелять из электронного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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