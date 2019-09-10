2019-09-10T12:51:03+03:00
Общество

11 сентября в Пролетарском округе Тулы отключат воду

На Медвенско-Осетровском водозаборе будут врезать вновь проложенный водовод
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 сентября в мкр. Водный, Фитогенетика, в ЖК «Молодежный», СНТ «Водник-2» отключат воду. Ее подача будет ограничена с 8.00 до окончания работ в с-зе Новомедвенский.

Речь о работах по врезке вновь проложенного водовода диаметром 900 мм на Медвенско-Осетровском водозаборе.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на Московском шоссе появились две остановки
В Туле на улице Октябрьской иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
В Туле самой молодой невестой стала 15-летняя девушка
В Туле молодой человек осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью
«Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промышленным предприятиям
Пострадавшие пассажиры микроавтобуса в ДТП в Тульской области могут получить страховые выплаты
В Туле прокуратура заблокировала доступ к 18 интернет-сайтам
Тульский филиал Россельхозбанка поздравил горожан с Днем города
В Туле обсудили вопрос о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону
В Туле в ДТП пострадали сразу пять машин
В Тульской области сохранится 4 класс пожароопасности
Тульские старшеклассники по желанию смогут сдать ГТО
Туляки жалуются на зловонный запах на улицах города