11 сентября в Пролетарском округе Тулы отключат воду

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-10T12:51:03+03:00

На Медвенско-Осетровском водозаборе будут врезать вновь проложенный водовод

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11 сентября в мкр. Водный, Фитогенетика, в ЖК «Молодежный», СНТ «Водник-2» отключат воду. Ее подача будет ограничена с 8.00 до окончания работ в с-зе Новомедвенский.

Речь о работах по врезке вновь проложенного водовода диаметром 900 мм на Медвенско-Осетровском водозаборе.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU