11 сентября в Пролетарском округе Тулы отключат воду
На Медвенско-Осетровском водозаборе будут врезать вновь проложенный водовод
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11 сентября в мкр. Водный, Фитогенетика, в ЖК «Молодежный», СНТ «Водник-2» отключат воду. Ее подача будет ограничена с 8.00 до окончания работ в с-зе Новомедвенский.
Речь о работах по врезке вновь проложенного водовода диаметром 900 мм на Медвенско-Осетровском водозаборе.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU