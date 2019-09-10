В Туле погас вечный огонь на площади Победы
Его отключили на время проведения ремонтных работ
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле погас вечный огонь на площади Победы. Его отключили на время проведения ремонтных работ.
К 75-летию Победы на площади Победы планируется заменить плиточное покрытие на территории более 2 тысяч кв. м, сделать новое бетонное основание, отремонтировать постаменты городов-героев. К работам уже приступили.
Фото: Алексей ФОКИН
Газовики проведут обследование газопровода, при необходимости проведут замену некоторых участков, затем в торжественной обстановке планируется вновь зажечь вечный огонь.
ИСТОЧНИК KP.RU