СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-10T12:36:05+03:00

Его отключили на время проведения ремонтных работ

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В Туле погас вечный огонь на площади Победы. Его отключили на время проведения ремонтных работ.

К 75-летию Победы на площади Победы планируется заменить плиточное покрытие на территории более 2 тысяч кв. м, сделать новое бетонное основание, отремонтировать постаменты городов-героев. К работам уже приступили.

Фото: Алексей ФОКИН

Газовики проведут обследование газопровода, при необходимости проведут замену некоторых участков, затем в торжественной обстановке планируется вновь зажечь вечный огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU