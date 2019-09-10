Жители Тульской области вынуждены водить детей в школу и детский сад через поле

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-10T12:05:55+03:00

На будущий год планируется заасфальтировать эту тропинку

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Жители ул. Драгушиной в новом микрорайоне Кимовска вынуждены водить детей в школу и детский сад через поле. Также они сообщили, что в микрорайоне отсутствуют парк и спортивная площадка. Обращение жителей было озвучено на оперативном совещании в правительстве региона.

Глава местной администрации пояснил, что новый микрорайон с центром города связывают асфальтированные пешеходные дорожки между ул. 70 лет Победы и ул. Драгушиной. Однако жители пользуются коротким путем, проложив тропинку через поле.

В следующем году планируется заасфальтировать эту тропинку. В ближайшее время в микрорайоне продолжится строительство домов, а после застройки на свободных площадях обустроят детскую игровую и спортивную площадки. С 15 сентября общественный транспорт будет заезжать на улицу Драгушиной.

Губернатор Алексей Дюмин поручил главе администрации Кимовского района урегулировать работу общественного транспорта в этом микрорайоне, а также поддерживать пешеходную дорожку в нормальном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU