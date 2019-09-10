2019-09-10T10:26:07+03:00
Происшествия

В Тульской области пенсионер убил таксиста выстрелом в голову

Водитель машины громко слушал музыку, что могло не понравиться мужчине
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

8 сентября в Кимовске пенсионер убил таксиста выстрелом в голову. По официальной версии, причиной преступления стали личные неприязненные отношения 65-летнего мужчины к потерпевшему.

По словам очевидцев, пенсионеру не понравилось, что водитель припаркованной машины громко слушал музыку. На этой почве у мужчин возник конфликт, который закончился убийством 41-летнего таксиста.

Следственный отдел по г. Донской СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. 65-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на Московском шоссе появились две остановки
В Туле на улице Октябрьской иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
В Туле самой молодой невестой стала 15-летняя девушка
В Туле молодой человек осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью
«Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промышленным предприятиям
Пострадавшие пассажиры микроавтобуса в ДТП в Тульской области могут получить страховые выплаты
В Туле прокуратура заблокировала доступ к 18 интернет-сайтам
Тульский филиал Россельхозбанка поздравил горожан с Днем города
В Туле обсудили вопрос о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону
В Туле в ДТП пострадали сразу пять машин
В Тульской области сохранится 4 класс пожароопасности
Тульские старшеклассники по желанию смогут сдать ГТО
Туляки жалуются на зловонный запах на улицах города