В Тульской области пенсионер убил таксиста выстрелом в голову

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-10T10:26:07+03:00

Водитель машины громко слушал музыку, что могло не понравиться мужчине

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8 сентября в Кимовске пенсионер убил таксиста выстрелом в голову. По официальной версии, причиной преступления стали личные неприязненные отношения 65-летнего мужчины к потерпевшему.

По словам очевидцев, пенсионеру не понравилось, что водитель припаркованной машины громко слушал музыку. На этой почве у мужчин возник конфликт, который закончился убийством 41-летнего таксиста.

Следственный отдел по г. Донской СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. 65-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU