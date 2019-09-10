Жительница Тульской области задолжала более 100 тысяч рублей по 139 штрафам ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-10T10:30:13+03:00

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Жительница Новомосковска задолжала более 100 тысяч рублей по 139 штрафам ГИБДД. Сводное исполнительное производство о взыскании с женщины задолженности находилось у судебных приставов.

Выяснилось, что у должницы есть автомобиль Infiniti G37. Судебный пристав-исполнитель направил женщине требование о предоставлении машины для составления акта описи и ареста. Такая перспектива побудила автоледи оплатить задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU