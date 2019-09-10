В Пролетарском округе Тулы установили новую детскую площадку взамен демонтированной
Прежние качели и карусель признали запрещенными для использования
Фото: Архив "КП"
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В Пролетарском округе Тулы установили новую детскую площадку на месте демонтированного игрового оборудования. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона, комментируя обращение туляков.
Жители нескольких домов по улицам Пролетарской и Степанова Тулы сообщили, что во дворе демонтировали качели и карусель. Комиссия установила, что оборудование нельзя использовать. В итоге на детской площадке остались только горка и песочница. Сейчас вопрос решен.
ИСТОЧНИК KP.RU