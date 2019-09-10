В Пролетарском округе Тулы установили новую детскую площадку взамен демонтированной

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-10T09:56:27+03:00

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В Пролетарском округе Тулы установили новую детскую площадку на месте демонтированного игрового оборудования. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона, комментируя обращение туляков.

Жители нескольких домов по улицам Пролетарской и Степанова Тулы сообщили, что во дворе демонтировали качели и карусель. Комиссия установила, что оборудование нельзя использовать. В итоге на детской площадке остались только горка и песочница. Сейчас вопрос решен.

ИСТОЧНИК KP.RU