2019-09-10T09:56:27+03:00
Общество

В Пролетарском округе Тулы установили новую детскую площадку взамен демонтированной

Прежние качели и карусель признали запрещенными для использования
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Пролетарском округе Тулы установили новую детскую площадку на месте демонтированного игрового оборудования. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона, комментируя обращение туляков.

Жители нескольких домов по улицам Пролетарской и Степанова Тулы сообщили, что во дворе демонтировали качели и карусель. Комиссия установила, что оборудование нельзя использовать. В итоге на детской площадке остались только горка и песочница. Сейчас вопрос решен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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