В Туле на ул. Тимирязева мужчина разбился, выпав из окна
По некоторым данным, в момент происшествия в квартире он был один
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле на ул. Тимирязева мужчина разбился, выпав из окна. ЧП произошло днем 9 сентября. Тело мужчины обнаружили очевидцы рядом с подъездом дома №101 корпус 6.
По некоторым данным, он получил характерные травмы при падении с 4 этажа. В момент происшествия в квартире мужчина был один.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и следственно-оперативная группа, которые выяснят все обстоятельства происшествия, сообщает "Центр 71".
ИСТОЧНИК KP.RU