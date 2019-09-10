2019-09-10T09:43:29+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Тимирязева мужчина разбился, выпав из окна

По некоторым данным, в момент происшествия в квартире он был один
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле на ул. Тимирязева мужчина разбился, выпав из окна. ЧП произошло днем 9 сентября. Тело мужчины обнаружили очевидцы рядом с подъездом дома №101 корпус 6.

По некоторым данным, он получил характерные травмы при падении с 4 этажа. В момент происшествия в квартире мужчина был один.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и следственно-оперативная группа, которые выяснят все обстоятельства происшествия, сообщает "Центр 71".

ИСТОЧНИК KP.RU

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