СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-10T09:43:29+03:00

По некоторым данным, в момент происшествия в квартире он был один

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В Туле на ул. Тимирязева мужчина разбился, выпав из окна. ЧП произошло днем 9 сентября. Тело мужчины обнаружили очевидцы рядом с подъездом дома №101 корпус 6.

По некоторым данным, он получил характерные травмы при падении с 4 этажа. В момент происшествия в квартире мужчина был один.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и следственно-оперативная группа, которые выяснят все обстоятельства происшествия, сообщает "Центр 71".

ИСТОЧНИК KP.RU