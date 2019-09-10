В Туле на ул. Кутузова к 1 октября установят светофор

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-10T09:36:39+03:00

Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона

Изменить размер текста: A A

К 1 октября в Туле на ул. Кутузова установят светофор и обустроят искусственные неровности. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Ранее тулячка обратилась к главе региона с просьбой помочь с установкой светофора на улице Кутузова, где находятся 1 школа и 4 детских сада.

Сейчас на пешеходном переходе установлены дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дополнительное освещение и светоотражатели, нанесена соответствующая разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU