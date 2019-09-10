2019-09-10T09:36:39+03:00
Общество

В Туле на ул. Кутузова к 1 октября установят светофор

Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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К 1 октября в Туле на ул. Кутузова установят светофор и обустроят искусственные неровности. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Ранее тулячка обратилась к главе региона с просьбой помочь с установкой светофора на улице Кутузова, где находятся 1 школа и 4 детских сада.

Сейчас на пешеходном переходе установлены дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дополнительное освещение и светоотражатели, нанесена соответствующая разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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