В Туле на ул. Кутузова к 1 октября установят светофор
Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона
Фото: Алексей ФОКИН
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К 1 октября в Туле на ул. Кутузова установят светофор и обустроят искусственные неровности. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.
Ранее тулячка обратилась к главе региона с просьбой помочь с установкой светофора на улице Кутузова, где находятся 1 школа и 4 детских сада.
Сейчас на пешеходном переходе установлены дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дополнительное освещение и светоотражатели, нанесена соответствующая разметка.
ИСТОЧНИК KP.RU