В Туле ряд домов на пр. Ленина и ул. Жаворонкова остались без воды
Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ
Фото: Алексей ФОКИН
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10 сентября с 09.30 нет холодной воды по пр. Ленина, д. 70, ул. Жаворонкова, д.д. 1а,2,3,4; ул. Ф. Энгельса, д.д.141 к2 ,145, 62. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на пр. Ленина, д.70.
Возобновят подачу холодной воды по окончании работ. После этого возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU