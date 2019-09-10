В Туле ряд домов на пр. Ленина и ул. Жаворонкова остались без воды

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-10T09:29:19+03:00

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ

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10 сентября с 09.30 нет холодной воды по пр. Ленина, д. 70, ул. Жаворонкова, д.д. 1а,2,3,4; ул. Ф. Энгельса, д.д.141 к2 ,145, 62. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на пр. Ленина, д.70.

Возобновят подачу холодной воды по окончании работ. После этого возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU