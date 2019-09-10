2019-09-10T09:29:19+03:00
Общество

В Туле ряд домов на пр. Ленина и ул. Жаворонкова остались без воды

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

10 сентября с 09.30 нет холодной воды по пр. Ленина, д. 70, ул. Жаворонкова, д.д. 1а,2,3,4; ул. Ф. Энгельса, д.д.141 к2 ,145, 62. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на пр. Ленина, д.70.

Возобновят подачу холодной воды по окончании работ. После этого возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на Московском шоссе появились две остановки
В Туле на улице Октябрьской иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
В Туле самой молодой невестой стала 15-летняя девушка
В Туле молодой человек осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью
«Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промышленным предприятиям
Пострадавшие пассажиры микроавтобуса в ДТП в Тульской области могут получить страховые выплаты
В Туле прокуратура заблокировала доступ к 18 интернет-сайтам
Тульский филиал Россельхозбанка поздравил горожан с Днем города
В Туле обсудили вопрос о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону
В Туле в ДТП пострадали сразу пять машин
В Тульской области сохранится 4 класс пожароопасности
Тульские старшеклассники по желанию смогут сдать ГТО
Туляки жалуются на зловонный запах на улицах города