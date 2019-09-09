Более тысячи тульских школьников поучаствовали в Дне первой помощи

Также ребята попробовали запустить беспилотные летательные аппараты в небо.

Ученики образовательных учреждений отработали приемы психологической поддержки, навыки извлечения пострадавшего из автомобиля, транспортировки пострадавшего на носилках, универсальный алгоритм оказания первой медицинской помощи.

Более тысячи школьников поучаствовали в Дне первой помощи. Праздник состоялся в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова.

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-09T17:54:38+03:00

Подпишитесь на новости:

Подпишитесь на новости: