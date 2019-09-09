Более тысячи тульских школьников поучаствовали в Дне первой помощи
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Более тысячи школьников поучаствовали в Дне первой помощи. Праздник состоялся в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова.
Ученики образовательных учреждений отработали приемы психологической поддержки, навыки извлечения пострадавшего из автомобиля, транспортировки пострадавшего на носилках, универсальный алгоритм оказания первой медицинской помощи.
Также ребята попробовали запустить беспилотные летательные аппараты в небо.
ИСТОЧНИК KP.RU