2019-09-09T17:45:17+03:00
Общество

В двух тульских селах обустроили подъездные пути к участкам многодетных семей

В настоящее время работы ведутся в д. Теплое
Мария ВЛАСОВА
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В селах Алёшня и Маслово обустроили подъездные пути к участкам многодетных семей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству 4 дорог щебнем на сумму более 15 млн. рублей. В настоящее время работы ведутся в д. Теплое (Шатск).

Еще по двум муниципальным контрактам по ямочному ремонту дорог щебнем проведены работы на 15 участках.

Ремонт продолжается в д. Прудное, по ул. Дачная от Епифанского шоссе до д. 13, по ул. Газовая от д. 52 до д. 68, ул. 1-я Криволученская, ул. Можайского от ул. Панфиловцев до ул. Бородина, в д. Хопилово, в д. Малахово, в д. Борзуново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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