2019-09-09T17:03:45+03:00
Общество

Осенью в Туле планируются работы по озеленению

Территориях города будут украшать новые зеленые насаждения
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В ближайшее время, в конце сентября — начале октября, в Туле планируется высадить больше 2,5 тысяч саженцев деревьев, около 9 тысяч кустарников, 800 многолетников, 240 тысяч луковичных.

Работы по посадке будут проводиться по 16 адресам во всех районах города. Среди новых зеленых насаждений Тулу будут украшать клен остролистный, липа, белая акация, пузыреплодник, барбарис, спирея Вангутта и калина.

В памятных местах и на мемориалах по 26 адресам планируется посадка луковиц тюльпанов в рамках подготовки к весеннему цветению.

Также осенью продолжатся работы по формированию зеленого щита вокруг города. В ходе акции «Зеленый щит» в Туле будет высажено 2 тысячи саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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