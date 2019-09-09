СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-09T16:32:24+03:00

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9 сентября Юрий Башмет встретился с юными музыкантами Тулы. Встреча состоялась в Доме Дворянского собрания. В рамках нее прошел мастер-класс.

В это же день в 18:30 в Концертном зале филармонии состоится выступление Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. По словам Юрия Башмета, «это коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, и это производит на публику в любой стране огромное впечатление».

С оркестром выступали многие выдающиеся российские и зарубежные солисты и дирижеры. А теперь концерт коллектива состоится и в Туле. За дирижерским пультом оркестра будет находиться главный дирижер и художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра – народный артист России Юрий Башмет.

ИСТОЧНИК KP.RU