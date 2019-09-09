2019-09-09T14:36:47+03:00
Общество

Стало известно, как распределились голоса на выборах в Тульскую городскую Думу

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На выборах в Тульскую городскую Думу голоса распределились следующим образом:

- «Единая Россия» - 37,56%

- КПРФ – 16,00%

- ЛДПР – 11,68%

- «Справедливая Россия» - 10,43%

- «Партия пенсионеров» - 6,46%

- «Яблоко» - 4,26%

- РОС – 3,99%

- «Коммунисты России» - 2,32%

Явка избирателей по городу Туле составила 24,74 %.

Мандаты распределились следующим образом:

- «Единая Россия» - 26 мандатов

- КПРФ – 3 мандата

- ЛДПР – 2 мандата

- «Справедливая Россия» - 2 мандата

- «Партия пенсионеров» - 1 мандат

- РОС – 1 мандат

ИСТОЧНИК KP.RU

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