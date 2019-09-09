Стало известно, как распределились голоса на выборах в Тульскую городскую Думу
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На выборах в Тульскую городскую Думу голоса распределились следующим образом:
- «Единая Россия» - 37,56%
- КПРФ – 16,00%
- ЛДПР – 11,68%
- «Справедливая Россия» - 10,43%
- «Партия пенсионеров» - 6,46%
- «Яблоко» - 4,26%
- РОС – 3,99%
- «Коммунисты России» - 2,32%
Явка избирателей по городу Туле составила 24,74 %.
Мандаты распределились следующим образом:
- «Единая Россия» - 26 мандатов
- КПРФ – 3 мандата
- ЛДПР – 2 мандата
- «Справедливая Россия» - 2 мандата
- «Партия пенсионеров» - 1 мандат
- РОС – 1 мандат
ИСТОЧНИК KP.RU