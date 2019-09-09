2019-09-09T11:42:57+03:00
Общество

Новость про упавший аэростат в Туле оказалась фейком

Слухи возникли из-за появившихся в соцсетях фотографий сборки летательного аппарата
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новость про упавший аэростат в поселке Косая гора оказалась фейком. Ранее ряд тульских СМИ сообщили, что вечером 7 сентября рухнул летательный аппарат с людьми.

Как выяснилось позже, падения не было. Специалисты пояснили, что это была спокойная штатная ситуация с приземлением на краю поселка. Никто не пострадал.

Слухи возникли из-за появившихся в соцсетях фотографий сборки аэростата, сообщает "Центр 71".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле за август родилось 484 малыша
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
Стало известно, как распределились голоса на выборах в Тульскую городскую Думу
Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»
Тульский мясокомбинат: это было мощное Торжище!
Жители Тульской области сообщили о нашествии мух
Туляков приглашают присоединиться к акции «Щедрый урожай»
Делегация Тулы приняла участие в ЭКСПО Китая и арабских стран
В День города Тулы 10 пар связали себя узами брака
80 туляков официально вступили в ряды суворовцев
В Тульской области сгорел дотла дом: есть пострадавший
Погода в Туле 9 сентября: переменная облачность и +24 градуса
На Восточном обводе в Туле крупное ДТП спровоцировало пробку
В полумарафоне "Оружейная столица" приняли участие сотни туляков
Шашлыки, плов, блюда из картошки: чем накормили туляков на Дне города
В центре Тулы в массовом ДТП с участием грузовой "Газели" пострадал ребенок
На Дне города в Туле свое мастерство показала команда флайбордистов
Празднование Дня города в Туле завершилось праздничным салютом
Делегация  из Тулы посетила город Иньчуань