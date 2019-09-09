Новость про упавший аэростат в Туле оказалась фейком
Слухи возникли из-за появившихся в соцсетях фотографий сборки летательного аппарата
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Новость про упавший аэростат в поселке Косая гора оказалась фейком. Ранее ряд тульских СМИ сообщили, что вечером 7 сентября рухнул летательный аппарат с людьми.
Как выяснилось позже, падения не было. Специалисты пояснили, что это была спокойная штатная ситуация с приземлением на краю поселка. Никто не пострадал.
Слухи возникли из-за появившихся в соцсетях фотографий сборки аэростата, сообщает "Центр 71".
ИСТОЧНИК KP.RU