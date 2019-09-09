Жители Тульской области сообщили о нашествии мух

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-09T11:37:27+03:00

Ежедневно из дома приходиться выносить по два ведра насекомых

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Жители деревень Зыбино и Глинищи Одоевского района сообщили о нашествии мух. По их словам, насекомые атакуют дома и хозпостройки около года. Избавиться от них обычными бытовыми средствами не получается.

Житель деревни Глинищи ежедневно из дома выносит по два ведра мух. Однако каковы причины такого положения дел, мужчина не знает.

Строятся предположения, что нашествие мух может предупреждать о возможной эпидемиологической катастрофе – насекомые являются разносчиками многих заболеваний, особенно кишечных инфекций, сообщает "Центр 71".

ИСТОЧНИК KP.RU