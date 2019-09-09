СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-09T11:28:39+03:00

От излишков овощей и фруктов дачникам помогут избавиться питомцы экзотариума

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Туляков приглашают присоединиться к акции «Щедрый урожай». Питомцы Тульского областного экзотариума с удовольствием и большим аппетитом помогут дачникам избавиться от излишков кабачков, тыкв, яблок, груш или злаковых культур, листьев малины.

Пункт приема продуктов питания развернут на старой экспозиции, расположенной по адресу: г.Тула, ул. Октябрьская, 26. Телефон для справок: (4872) 47-53-92.

ИСТОЧНИК KP.RU