Туляков приглашают присоединиться к акции «Щедрый урожай»
От излишков овощей и фруктов дачникам помогут избавиться питомцы экзотариума
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Туляков приглашают присоединиться к акции «Щедрый урожай». Питомцы Тульского областного экзотариума с удовольствием и большим аппетитом помогут дачникам избавиться от излишков кабачков, тыкв, яблок, груш или злаковых культур, листьев малины.
Пункт приема продуктов питания развернут на старой экспозиции, расположенной по адресу: г.Тула, ул. Октябрьская, 26. Телефон для справок: (4872) 47-53-92.
ИСТОЧНИК KP.RU