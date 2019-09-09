80 туляков официально вступили в ряды суворовцев

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-09T09:55:16+03:00

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80 ребят, поступивших в Тульское суворовское военное училище в этом году, принесли Клятвы. 8 сентября в училище прошли торжественные мероприятия по случаю дня образования учреждения.

Новобранцы торжественно поклялись верно и самоотверженно служить своему Отечеству, быть честными, дисциплинированными и исполнительными, свято хранить и приумножать славные традиции наших отцов и дедов, всегда следовать суворовскому девизу: «Жизнь – Родине, честь – никому!».

ИСТОЧНИК KP.RU