В Тульской области сгорел дотла дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-09T09:20:40+03:00

Изменить размер текста: A A

8 сентября в с. Мещерино Плавского района на ул. Магистральной загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:18.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 7 минут.

В результате происшествия пострадал человек, дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU