В Тульской области сгорел дотла дом: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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8 сентября в с. Мещерино Плавского района на ул. Магистральной загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:18.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 7 минут.
В результате происшествия пострадал человек, дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU