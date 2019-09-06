Решением суда в Туле закрыли ресторанный комплекс

СЕГОДНЯ 17:55 2019-09-06T17:55:34+03:00

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Ресторанный комплекс «Царь», находящийся вблизи многоквартирных домов рядом с парком «Рогожинский», по решению суда временно закрыт. Прокуратурой Центрального района по обращениям граждан о нарушении пожарной безопасности была проведена проверка.

В ходе проверок было установлено, что в комплексе неисправна автоматическая пожарная сигнализация; в подразделение пожарной охраны не представляется информация о количестве людей, находящихся в помещении; гостиница не оборудована средствами индивидуальной защиты, а персонал не проинструктирован о действиях на случай пожара; допущено размещение хозпостроек и деревянных беседок на расстоянии менее 15 метров от основного строения. Всего выявлено более 20 нарушений требований пожарной безопасности.

Учитывая расположение ресторанного комплекса на ул. Демьянова в суд было направлено исковое заявление о прекращении деятельности комплеска до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности и выполнения ряда конкретных мероприятий.

Решением Центрального районного суда исковые требования были удовлетворены. Исполнение решения взято на контроль прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU